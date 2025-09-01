Відео
Головна Одеса В Одесі судили військового, який вистрілив у доставщика піци

В Одесі судили військового, який вистрілив у доставщика піци

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 01:36
В Одесі військовий отримав вирок за стрілянину в під’їзді
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі офіцера ЗСУ засудили за хуліганство зі зброєю. Чоловік, перебуваючи напідпитку, влаштував конфлікт із доставником піци прямо у під’їзді житлового будинку та здійснив постріл з пістолета.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий стріляв у доставщика піци

За даними слідства, подія сталася ввечері 3 травня 2024 року у житловому комплексі на вулиці Марсельській в Одесі. 35-річний військовослужбовець після зміни та вживання алкоголю почув, як йому здалося, крик про допомогу від співмешканки. У стані паніки він схопив табельний пістолет Макарова і вибіг у під’їзд. Там випадково зустрів доставника піци, якого помилково прийняв за нападника.

Між чоловіками виникла суперечка. За словами потерпілого, військовий тримав зброю без запобіжника і навіть навів її на нього, вимагаючи пояснень. У якийсь момент стався постріл, куля влучила у міжповерхове перекриття. Доставник, рятуючись, вибіг на вулицю, а за ним з пістолетом у руках кинувся обвинувачений. На щастя, далі втрутилося охоронне підприємство, яке разом із поліцією зупинило офіцера.

Яке покарання за хуліганство зі зброєю

Суд розглянув покази потерпілого, охорони, консьєржа та мешканців будинку. Всі вони підтвердили, що військовий діяв агресивно й створив небезпеку для людей. Сам підсудний наполягав, що не мав наміру стріляти й лише переплутав ситуацію через втому та алкоголь. Він пояснив, що почув у маренні голос співмешканки й подумав, ніби їй загрожує насильство.

У результаті чоловіка засудили до чотирьох років ув’язнення, але замінили строк на іспитовий термін два роки. Нагляд за ним доручили командуванню військової частини, де він служить. Йому також доведеться компенсувати державі понад 4,5 тисячі гривень витрат на експертизи.

Нагадаємо, на Одещині військовий погодився віддавати командиру всю свою зарплатню, щоб не служити. Також ми писали, що на Волині чоловік напав на військовослужбовця територіального центру комплектування і завдав легких тілесних ушкоджень.

Одеса стрілянина конфлікт Одеська область Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
