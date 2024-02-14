В Одессе будут судить мужчину, продававшего подпольный алкоголь
В Одессе на скамью подсудимых отправили мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении алкоголя. Горе-предприниматель сбывал свое изделие на стихийных рынках города.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.
Подробности подпольной деятельности
Житель Одессы обустроил в нежилом помещении лабораторию по производству алкоголя в антисанитарных условиях. Мужчина кустарным методом "гнал" спирт, который с помощью красителей превращал в "элитные напитки".
Что нашли во время обысков
- насос для перекачки жидкости,
- воронки,
- тетрапаки с жидкостью похожей на водку разного объема,
- бочки со спиртом объемом 200 и 25 л,
- полимерные канистры объемом 25 л,
- картонная упаковка для готовой продукции.
На изъятое имущество наложен арест, его ориентировочная стоимость составляет 1,4 млн. грн.
Какое наказание грозит
Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении табачных контрабандистов. Группа молодых людей продавала безакцизные сигареты по всей территории Украины.
Также мы писали, что в Раздельнянском районе Одесской области будут судить продавщицу местного магазина и его поставщика. Горе-предприниматели сбывали алкоголь собственного производства, которым отравились люди.
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