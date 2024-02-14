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В Одессе будут судить мужчину, продававшего подпольный алкоголь

14 февраля 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут судить мужчину, продававшего подпольный алкоголь
Бочки с некачественным алкоголем. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе на скамью подсудимых отправили мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении алкоголя. Горе-предприниматель сбывал свое изделие на стихийных рынках города.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Подробности подпольной деятельности

Житель Одессы обустроил в нежилом помещении лабораторию по производству алкоголя в антисанитарных условиях. Мужчина кустарным методом "гнал" спирт, который с помощью красителей превращал в "элитные напитки".

Что нашли во время обысков

  • насос для перекачки жидкости,
  • воронки,
  • тетрапаки с жидкостью похожей на водку разного объема,
  • бочки со спиртом объемом 200 и 25 л,
  • полимерные канистры объемом 25 л,
  • картонная упаковка для готовой продукции.

На изъятое имущество наложен арест, его ориентировочная стоимость составляет 1,4 млн. грн.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении табачных контрабандистов. Группа молодых людей продавала безакцизные сигареты по всей территории Украины.

Также мы писали, что в Раздельнянском районе Одесской области будут судить продавщицу местного магазина и его поставщика. Горе-предприниматели сбывали алкоголь собственного производства, которым отравились люди.

Одесса
алкоголь
Одесская область
нарушения
Криминал
преступление
БЕБ

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