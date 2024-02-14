В Одесі судитимуть чоловіка, який продавав підпільний алкоголь

Бочки з неякісним алкоголем. Фото: БЕБ

В Одесі на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у незаконному виготовленні алкоголю. Горе-підприємець збував свій виріб на стихійних ринках міста.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Мешканець Одеси облаштував у нежитловому приміщенні лабораторію з виготовлення алкоголю в антисанітарних умовах. Чоловік кустарним методом "гнав" спирт, який за допомогою барвників перетворював на "елітні напої".

Що знайшли під час обшуків

насос для перекачування рідини,

лійки,

тетрапаки з рідиною, схожою на горілку, різного об'єму,

бочки зі спиртом об’ємом 200 та 25 л,

полімерні каністри об'ємом 25 л,

картонне пакування для готової продукції.

На вилучене майно накладено арешт, його орієнтовна вартість становить 1,4 млн грн.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 204 КК України. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт щодо тютюнових контрабандистів. Група молодиків продавала безакцизні сигарети по всій території України.

Також ми писали, що у Роздільнянському районі Одеської області судитимуть продавчиню місцевої крамниці та її постачальника. Горе-підприємці збували алкоголь власного виробництва, яким отруїлися люди.