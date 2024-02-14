Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі судитимуть чоловіка, який продавав підпільний алкоголь arrow

В Одесі судитимуть чоловіка, який продавав підпільний алкоголь

14 лютого 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі судитимуть чоловіка, який продавав підпільний алкоголь
Бочки з неякісним алкоголем. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у незаконному виготовленні алкоголю. Горе-підприємець збував свій виріб на стихійних ринках міста. 

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки. 

Читайте також:

Подробиці підпільної діяльності

Мешканець Одеси облаштував у нежитловому приміщенні лабораторію з виготовлення алкоголю в антисанітарних умовах. Чоловік кустарним методом "гнав" спирт, який за допомогою барвників перетворював на "елітні напої". 

Що знайшли під час обшуків

  • насос для перекачування рідини,
  • лійки,
  • тетрапаки з рідиною, схожою на горілку, різного об'єму,
  • бочки зі спиртом об’ємом 200 та 25 л,
  • полімерні каністри об'ємом 25 л,
  • картонне пакування для готової продукції. 

На вилучене майно накладено арешт, його орієнтовна вартість становить 1,4 млн грн. 

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 204 КК України. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Обвинувальний акт скеровано до суду. 

Нагадаємо, прокурори Одеської області скерували до суду  обвинувальний акт щодо тютюнових контрабандистів. Група молодиків продавала безакцизні сигарети по всій території України.

Також ми писали, що у Роздільнянському районі Одеської області судитимуть продавчиню місцевої крамниці та її постачальника. Горе-підприємці збували алкоголь власного виробництва, яким отруїлися люди. 

Одеса
алкоголь
Одеська область
порушення
Кримінал
злочин
БЕБ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі