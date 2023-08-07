В Одессе наркоторговцам вынесли судебный приговор

Полицейские задержали преступницу. Фото: Нацполиция

В Одессе отправили на скамью подсудимых организованную преступную группу, распространявшую наркотические препараты в городе. Молодые люди продавали запрещенные вещества в виде сильнодействующих лекарственных препаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Наркобизнес в Одессе организовала киевлянка. Женщина наняла две супружеские пары, которые работали на территории Одессы и области. Жительница столицы обеспечивала доставку из Киева в Одессу крупных партий метадона и димедрола, с помощью интернет-ресурсов подыскивала покупателей на незаконный товар и принимала заказы и оплату от клиентов.

Ее подельники из Одессы хранили запрещенные вещества у себя дома, измельчали, смешивали, фасовали и исполняли обязанности курьеров-закладчиков.

Что изъяли

Во время обысков по месту жительства и машин полицейские обнаружили и изъяли:

расфасованный "товар" стоимостью, по ценам "черного рынка", 215 тысяч гривен;

средства фасовки;

банковские карты;

мобильные телефоны.

Какое наказание грозит

В настоящее время преступникам предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении, пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотического средства и сильнодействующего лекарственного средства в особо крупных размерах, совершенном повторно организованной группой. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Обвинительные акты направлены в суд.

Отметим, что организатор схемы с одним сообщником находятся в следственном изоляторе, двое подозреваемых вышли из СИЗО, уплатив определенный судом залог, одна женщина — под домашним арестом.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины успешно задержали наркокурьера, пытавшегося незаконно перевезти наркотические средства на территорию Одесчины. По данным следствия, организатором наркотрафика оказался гражданин Молдавии.