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В Одесі судитимуть організаторів схеми наркобізнесу

7 серпня 2023 15:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі наркоторговцям винесли судовий вирок
Поліцейські затримали злочинницю. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі відправили на лаву підсудних організовану злочинну групу, яка розповсюджувала наркотичні препарати у місті. Молоді люди продавали заборонені речовини під виглядом сильнодійних лікарських препаратів. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочинної схеми

Наркобізнес в Одесі організувала киянка. Жінка найняла дві подружні пари, які "працювали" на території Одеси та області. Мешканка столиці забезпечувала доставку з Києва до Одеси великих партій метадону та димедролу, за допомогою інтернет-ресурсів підшукувала покупців на незаконний товар та приймала замовлення та оплату від клієнтів.

Її спільники з Одеси зберігали заборонені речовини у себе вдома, подрібнювали, змішували, фасували та виконували обов’язки кур'єрів-закладчиків. 

Що вилучили

Під час обшуків за місцем проживання та автівках поліцейські виявили та вилучили:

  • розфасований "товар" вартістю, за цінами "чорного ринку", 215 тисяч гривень;
  • засоби фасування;
  • банківські картки;
  • мобільні телефони. 

Яке покарання загрожує

Наразі злочинцям висунули обвинувачення у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу та сильнодійного лікарського засобу в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, організованою групою. Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Обвинувальні акти скеровані до суду.

Зазначимо, що організаторка схеми з одним спільником перебувають у слідчому ізоляторі, двоє підозрюваних вийшли з СІЗО, сплативши визначену судом заставу, одна жінка — під домашнім арештом.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України успішно затримали наркокур'єра, який намагався незаконно перевезти наркотичні засоби на територію Одещини. За даними слідства, організатором наркотрафіку виявився громадянин Молдови.

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