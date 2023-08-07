В Одесі наркоторговцям винесли судовий вирок

В Одесі судитимуть організаторів схеми наркобізнесу
В Одесі відправили на лаву підсудних організовану злочинну групу, яка розповсюджувала наркотичні препарати у місті. Молоді люди продавали заборонені речовини під виглядом сильнодійних лікарських препаратів.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі злочинної схеми
Наркобізнес в Одесі організувала киянка. Жінка найняла дві подружні пари, які "працювали" на території Одеси та області. Мешканка столиці забезпечувала доставку з Києва до Одеси великих партій метадону та димедролу, за допомогою інтернет-ресурсів підшукувала покупців на незаконний товар та приймала замовлення та оплату від клієнтів.
Її спільники з Одеси зберігали заборонені речовини у себе вдома, подрібнювали, змішували, фасували та виконували обов’язки кур'єрів-закладчиків.
Що вилучили
Під час обшуків за місцем проживання та автівках поліцейські виявили та вилучили:
- розфасований "товар" вартістю, за цінами "чорного ринку", 215 тисяч гривень;
- засоби фасування;
- банківські картки;
- мобільні телефони.
Яке покарання загрожує
Наразі злочинцям висунули обвинувачення у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу та сильнодійного лікарського засобу в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, організованою групою. Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Обвинувальні акти скеровані до суду.
Зазначимо, що організаторка схеми з одним спільником перебувають у слідчому ізоляторі, двоє підозрюваних вийшли з СІЗО, сплативши визначену судом заставу, одна жінка — під домашнім арештом.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України успішно затримали наркокур'єра, який намагався незаконно перевезти наркотичні засоби на територію Одещини. За даними слідства, організатором наркотрафіку виявився громадянин Молдови.