В Одессе и области раздается воздушная тревога — какая угроза
Воздушная тревога звучит в Одессе и Одесской области 8 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что на сегодня, 8 марта, враг не вывел корабли на дежурство по Черному морю. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.
Также мы писали, что 6 марта взрыв от ракетного удара по Одессе раздался в нескольких сотнях метров от президента Украины и международных партнеров. Такой террористический акт является проявлением неуважения не только к иностранным представителям, но и к мирным гражданам других государств.
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