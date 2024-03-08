В Одессе и области раздается воздушная тревога — какая угроза

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Воздушная тревога звучит в Одессе и Одесской области 8 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, что на сегодня, 8 марта, враг не вывел корабли на дежурство по Черному морю. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.



Также мы писали, что 6 марта взрыв от ракетного удара по Одессе раздался в нескольких сотнях метров от президента Украины и международных партнеров. Такой террористический акт является проявлением неуважения не только к иностранным представителям, но и к мирным гражданам других государств.