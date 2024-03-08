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В Одесі та області лунає повітряна тривога — яка загроза

8 березня 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі та області лунає повітряна тривога — яка загроза
Ракета у небі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Повітряна тривога звучить в Одесі та Одеській області сьогодні, 8 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України

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Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій, та Дніпропетровській областях. Також на карті червоним кольором позначені Донецька та Луганскька області і тимчасово окупований Крим. 

В Одесі та області лунає повітряна тривога — яка загроза - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 8 березня, ворог не вивів кораблі на чергування Чорним морем. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.

Також ми писали, що 6 березня вибух від ракетного удару по Одесі пролунав в кількох сотень метрів від президента України та міжнародних партнерів. Такий терористичний акт є проявом неповаги не тільки до іноземних представників, але й до мирних громадян інших держав.

Одеса
війна
російські війська
Одеська область
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повітряна тривога
безпека
укриття
ракетний удар

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