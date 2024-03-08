Ситуація в акваторії Чорного моря — чи є загроза ракетоносіїв
Станом на сьогодні, 8 березня, ворог не вивів кораблі на чергування Чорним морем. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
- в Азовському морі — 1 корабель на чергуванні;
- у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 1 — ракетоносій з 4 "Калібрами".
Рух морем продовжується
В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:
- Чорним морем — 6 кораблів, жоден не продовжив рух до протоки Босфор;
- Азовським морем — 6 кораблів, з яких 1 рухалвся з Босфору.
Нагадаємо, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.
Також ми писали, що українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. За словами Дмитра Плетенчука, наразі вражена майже третина ворожого флоту, проте присутність ворожого флоту продовжує загрожувати на воді.
Додамо, що Одеса на сьогодні є потужним економічним центром країни. Незважаючи на затишшя ворога в акваторії морів, регіон потребує підтримки від партнерів та посилення систем протиповітряної оборони.
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