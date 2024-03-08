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Ситуація в акваторії Чорного моря — чи є загроза ракетоносіїв

8 березня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ситуація в акваторії Чорного моря — чи є загроза ракетоносіїв
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 8 березня, ворог не вивів кораблі на чергування Чорним морем. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 1 корабель на чергуванні;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 1  ракетоносій з 4 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 6  кораблів, жоден не продовжив рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 6 кораблів, з яких 1 рухалвся з Босфору.

Нагадаємо, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.

Також ми писали, що українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. За словами Дмитра Плетенчука, наразі вражена майже третина ворожого флоту, проте присутність ворожого флоту продовжує загрожувати на воді.

Додамо, що Одеса на сьогодні є потужним економічним центром країни. Незважаючи на затишшя ворога в акваторії морів, регіон потребує підтримки від партнерів та посилення систем протиповітряної оборони.

Одеса
російські війська
Чорне море
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Одеська область
Азовське море
Одеський порт
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