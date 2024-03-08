Ситуация в акватории Черного моря — есть ли угроза ракетоносителей

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

На сегодня, 8 марта, враг не вывел корабли на чередование Черным морем. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

в Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;

в Средиземном море— 3 корабля, из которых 1 — ракетоноситель с 4 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

Черным морем — 6 кораблей, ни один не продолжил движение к проливу Босфор;

Азовским морем — 6 кораблей, из которых 1 двигался из Босфора.

Напомним, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

Также мы писали, что украинским бойцам удалось улучшить ситуацию в акватории Черного моря. По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас поражена почти треть вражеского флота, однако присутствие вражеского флота продолжает угрожать на воде.



Добавим, что Одесса на сегодняшний день является мощным экономическим центром страны. Несмотря на затишье врага в акватории морей, регион нуждается в поддержке от партнеров и усилении систем противовоздушной обороны.