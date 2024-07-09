В Одесской области снова раздаются взрывы

В Одессе и области раздаются громкие взрывы
Взрывы раздались в Одесской области сейчас, 9 июля. В настоящее время в регион объявлена воздушная тревога, россияне осуществили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Взрывы в Одесской области 9 июля
Жители Одесчины услышали взрывы уже второй раз за сегодняшний день. Сначала в областном центре шла работа ПВО по вражескому разведывательному дрону. Через час россияне совершили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма, военные предупреждали о баллистике в направлении региона.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах к отбою.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что на дежурстве в Черном море сегодня, 9 июля, присутствует ракетоноситель врага с "Калибрами" на борту. Также флот россиян подстерегает в Азовском и Средиземном морях.
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