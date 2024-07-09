В Одесской области снова раздаются взрывы

Ракеты в небе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы раздались в Одесской области сейчас, 9 июля. В настоящее время в регион объявлена воздушная тревога, россияне осуществили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Сообщение о взрыве. Фото: скриншот

Взрывы в Одесской области 9 июля

Жители Одесчины услышали взрывы уже второй раз за сегодняшний день. Сначала в областном центре шла работа ПВО по вражескому разведывательному дрону. Через час россияне совершили пуски ракет с территории временно оккупированного Крыма, военные предупреждали о баллистике в направлении региона.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах к отбою.

Сообщение Кипера. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных и восточных областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что на дежурстве в Черном море сегодня, 9 июля, присутствует ракетоноситель врага с "Калибрами" на борту. Также флот россиян подстерегает в Азовском и Средиземном морях.