В Одеській області знову лунають вибухи

Ракети у небі. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи пролунали в Одеській області зараз, 9 липня. Наразі в регіон оголошено повітряну тривогу, росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Допис про вибух. Фото: скриншот

Вибухи на Одещині 9 липня

Жителі Одещини почули вибухи вже вдруге за сьогодні. Спершу в обласному центрі тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону. За годину росіяни здійснили пуски ракет з території тимчасово окупованого Криму, військові попереджали про балістику у напрямку регіону.

Допис ПС. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району бути у безпечних місцях до відбою.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що на чергуванні у Чорному морі сьогодні, 9 липня, присутній ракетоносій ворога з "Калібрами" на борту. Також флот росіян чатує в Азовському та Середземному морях.