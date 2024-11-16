Ограничение водоснабжения в Одессе: адрес и график 16 ноября 2024 года

В кране нет воды. Фото иллюстративное: pixabay

Филиал "Инфоксводоканал" сообщает об ограничении водоснабжения в Одессе и области 16 ноября 2024 года. Воды не будет до вечера из-за необходимости проведения плановых ремонтных работ.

Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где не будет воды

Ремонт до 18:00

ул. Осипова

ул. Базарно

ул. Успенская

ул. Канатно

ул. Маразлиевская

ул. Максима Чайки

ул. Заньковецкой

ул. Литовская

ул. Радужно

ул. Балковская

ул. Фабричная

ул. Василия Стуса

Ремонт до 19:00

ул. Левитана

просп. Небесной Сотни

ул. Семьи Глодан

просп. Князя Ярослава Мудрого

Кроме того, до сих пор без воды люди в Пересыпском районе Одессы и пригороде. Ремонт начался 11 ноября и водоснабжение возобновят 17 ноября.

ул. Республиканская

ул. Каменистая

ул. Жевахова

Пересыпские улицы (7-я, 8-я)

ул. Хаджибейская дорога

ул. Балтийская дорога и переулки

ул. Каменщиков

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Напомним, в Одессе сегодня произошло отключение электроэнергии из-за проведения ремонтных работ. Также котельная "Северная-1" временно прекратила работу. Поэтому без отопления осталась часть Пересыпского района.