Ограничение водоснабжения в Одессе: адрес и график 16 ноября 2024 года

В Одессе и области нет водоснабжения — адреса
Филиал "Инфоксводоканал" сообщает об ограничении водоснабжения в Одессе и области 16 ноября 2024 года. Воды не будет до вечера из-за необходимости проведения плановых ремонтных работ.
Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды
Ремонт до 18:00
- ул. Осипова
- ул. Базарно
- ул. Успенская
- ул. Канатно
- ул. Маразлиевская
- ул. Максима Чайки
- ул. Заньковецкой
- ул. Литовская
- ул. Радужно
- ул. Балковская
- ул. Фабричная
- ул. Василия Стуса
Ремонт до 19:00
- ул. Левитана
- просп. Небесной Сотни
- ул. Семьи Глодан
- просп. Князя Ярослава Мудрого
Кроме того, до сих пор без воды люди в Пересыпском районе Одессы и пригороде. Ремонт начался 11 ноября и водоснабжение возобновят 17 ноября.
- ул. Республиканская
- ул. Каменистая
- ул. Жевахова
- Пересыпские улицы (7-я, 8-я)
- ул. Хаджибейская дорога
- ул. Балтийская дорога и переулки
- ул. Каменщиков
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Напомним, в Одессе сегодня произошло отключение электроэнергии из-за проведения ремонтных работ. Также котельная "Северная-1" временно прекратила работу. Поэтому без отопления осталась часть Пересыпского района.
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