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В Одессе и области нет водоснабжения — адреса

16 ноября 2024 15:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ограничение водоснабжения в Одессе: адрес и график 16 ноября 2024 года
В кране нет воды. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Филиал "Инфоксводоканал" сообщает об ограничении водоснабжения в Одессе и области 16 ноября 2024 года. Воды не будет до вечера из-за необходимости проведения плановых ремонтных работ.

Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где не будет воды

Ремонт до 18:00

  • ул. Осипова
  • ул. Базарно
  • ул. Успенская
  • ул. Канатно
  • ул. Маразлиевская
  • ул. Максима Чайки
  • ул. Заньковецкой
  • ул. Литовская
  • ул. Радужно
  • ул. Балковская
  • ул. Фабричная
  • ул. Василия Стуса

Ремонт до 19:00

  • ул. Левитана
  • просп. Небесной Сотни
  • ул. Семьи Глодан
  • просп. Князя Ярослава Мудрого

Кроме того, до сих пор без воды люди в Пересыпском районе Одессы и пригороде. Ремонт начался 11 ноября и водоснабжение возобновят 17 ноября.

  • ул. Республиканская
  • ул. Каменистая
  • ул. Жевахова
  • Пересыпские улицы (7-я, 8-я)
  • ул. Хаджибейская дорога
  • ул. Балтийская дорога и переулки
  • ул. Каменщиков

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Напомним, в Одессе сегодня произошло отключение электроэнергии из-за проведения ремонтных работ. Также котельная "Северная-1" временно прекратила работу. Поэтому без отопления осталась часть Пересыпского района.

Одесса Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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