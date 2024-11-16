Обмеження водопостачання в Одесі: адреси та графік 16 листопада 2024 року

В Одесі та області немає водопостачання — адреси
Філія "Інфоксводоканал" повідомляє про обмеження водопостачання в Одесі та області 16 листопада 2024 року. Води не буде до вечора через необхідність проведення планових ремонтних робіт.
Про це у суботу, 16 листопада, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води
Ремонт до 18:00
- вул. Осипова
- вул. Базарна
- вул. Успенська
- вул. Канатна
- вул. Маразліївська
- вул. Максима Чайки
- вул. Заньковецької
- вул. Литовська
- вул. Райдужна
- вул. Балківська
- вул. Фабрична
- вул. Василя Стуса
Ремонт до 19:00
- вул. Левітана
- просп. Небесної Сотні
- вул. Сім'ї Глодан
- просп. Князя Ярослава Мудрого
Окрім цього, досі без води люди в Пересипському районі Одеси та передмісті. Ремонт почався 11 листопада і водопостачання відновлять 17 листопада.
- вул. Республіканська
- вул. Кам'яниста
- вул. Жевахова
- Пересипські вулиці (7-а, 8-а)
- вул. Хаджибейська дорога
- вул. Балцька дорога та провулки
- вул. Каменярів
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Нагадаємо, в Одесі сьогодні відбулося відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Також котельня "Північна-1" тимчасово припинила роботу. Через це без опалення лишилася частина Пересипського району.
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