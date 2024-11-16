Обмеження водопостачання в Одесі: адреси та графік 16 листопада 2024 року

В крані немає води. Фото ілюстративне: pixabay

Філія "Інфоксводоканал" повідомляє про обмеження водопостачання в Одесі та області 16 листопада 2024 року. Води не буде до вечора через необхідність проведення планових ремонтних робіт.

Про це у суботу, 16 листопада, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де не буде води

Ремонт до 18:00

вул. Осипова

вул. Базарна

вул. Успенська

вул. Канатна

вул. Маразліївська

вул. Максима Чайки

вул. Заньковецької

вул. Литовська

вул. Райдужна

вул. Балківська

вул. Фабрична

вул. Василя Стуса

Ремонт до 19:00

вул. Левітана

просп. Небесної Сотні

вул. Сім'ї Глодан

просп. Князя Ярослава Мудрого

Окрім цього, досі без води люди в Пересипському районі Одеси та передмісті. Ремонт почався 11 листопада і водопостачання відновлять 17 листопада.

вул. Республіканська

вул. Кам'яниста

вул. Жевахова

Пересипські вулиці (7-а, 8-а)

вул. Хаджибейська дорога

вул. Балцька дорога та провулки

вул. Каменярів

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні відбулося відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Також котельня "Північна-1" тимчасово припинила роботу. Через це без опалення лишилася частина Пересипського району.