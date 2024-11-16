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В Одесі та області немає водопостачання — адреси

16 листопада 2024 15:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Обмеження водопостачання в Одесі: адреси та графік 16 листопада 2024 року
В крані немає води. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Філія "Інфоксводоканал" повідомляє про обмеження водопостачання в Одесі та області 16 листопада 2024 року. Води не буде до вечора через необхідність проведення планових ремонтних робіт.

 Про це у суботу, 16 листопада, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де не буде води

Ремонт до 18:00

  • вул. Осипова  
  • вул. Базарна  
  • вул. Успенська  
  • вул. Канатна  
  • вул. Маразліївська  
  • вул. Максима Чайки  
  • вул. Заньковецької  
  • вул. Литовська  
  • вул. Райдужна  
  • вул. Балківська  
  • вул. Фабрична  
  • вул. Василя Стуса  

Ремонт до 19:00

  • вул. Левітана  
  • просп. Небесної Сотні  
  • вул. Сім'ї Глодан  
  • просп. Князя Ярослава Мудрого  

Окрім цього, досі без води люди в Пересипському районі Одеси та передмісті. Ремонт почався 11 листопада і водопостачання відновлять 17 листопада.

  • вул. Республіканська  
  • вул. Кам'яниста  
  • вул. Жевахова  
  • Пересипські вулиці (7-а, 8-а)  
  • вул. Хаджибейська дорога  
  • вул. Балцька дорога та провулки  
  • вул. Каменярів  

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні відбулося відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Також котельня "Північна-1" тимчасово припинила роботу. Через це без опалення лишилася частина Пересипського району.

Одеса Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

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