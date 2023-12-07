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В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза

7 декабря 2023 16:04
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза
Ту-22м3 в полете. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. Существует угроза пусков крылатых ракет по стратегической авиации над Азовским морем.

Об этом сообщили в воздушных силах.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Опасность для юга

Мониторинговые каналы сообщают, что самолеты в настоящее время оснащены тяжело сбивающимися сверхзвуковыми ракетами Х-22.

Обновлено 16:11. Пока известно о пуске ракеты или РЭБ в сторону юга.

Где объявлена тревога

На юге угроза остается для Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Также существует угроза для северо-восточных регионов.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, вечером 5 декабря Воздушные силы Украины уничтожили российский самолет Су-24М, который должен был нанести удар по Одесской области. Избиение произошло в районе острова Змеиный.

Также мы писали, что в российских соцсетях подтверждают эту информацию и сообщают о смерти пилотов.

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