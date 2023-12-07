В Одесі та області оголошено повітряну тривогу — яка загроза

Ту-22м3 в польоті. Фото: росЗМІ

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Існує загроза пусків крилатих ракет зі стратегічної авіації над Азовським морем.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Небезпека для півдня

Моніторингові канали повідомляють, що літаки наразі оснащені надзвуковими ракетами Х-22, які важко збиваються.

Оновлено 16:11. Наразі відомо про пуск ракети або РЕБ у бік півдня.

Де оголошено тривогу

На півдні загроза залишається для Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Також існує небезпека для північно-східних регіонів.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ввечері 5 грудня Повітряні сили України знищили російський літак Су-24М, який мав завдати удару по Одеській області. Збиття відбулося в районі острова Зміїний.

Також ми писали, що у російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів.