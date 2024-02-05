В Одессе и области объявили воздушную тревогу — какая угроза

Самолеты РФ в небе. Фото: росСМИ

В южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за баллистической опасности. Также мониторинговые каналы сообщают об активности вражеской тактической авиации над Черным морем.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

Сообщения об опасности. Фото: скриншот

Обновлено 14:28. Мониторинги сообщают о пуске ракеты Х-59 с взлетевшего с аэродрома Ахтубинска самолета Су-34.

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Также тревога объявлена в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в случае опоздания или отсутствия на работе из-за воздушной тревоги работники имеют право на защиту от дисциплинарных санкций, отмечает адвокат Алексей Шалару. По его словам, работодатель должен взять объяснения у работника и учесть обстоятельства, если тот находился в укрытии из-за угрозы жизни.