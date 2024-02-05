В Одесі та області оголосили повітряну тривогу — яка загроза

Літаки РФ у небі. Фото: росЗМІ

У південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через балістичну небезпеку. Також моніторингові канали повідомляють про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у повідомленні.

Повідомленні про небезпеку. Фото: скриншот

Оновлено 14:28. Моніторинги повідомляють про пуск ракети Х-59 з літака Су-34, який злетів з аеродрому Ахтубінська.

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, та Дніпропетровській областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у випадку запізнення або відсутності на роботі через повітряну тривогу, працівники мають право на захист від дисциплінарних санкцій, наголошує адвокат Олексій Шалару. За його словами, роботодавець повинен взяти пояснення у працівника і врахувати обставини, якщо той перебував в укритті через загрозу життю.