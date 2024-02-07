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В Одессе и области объявили воздушную тревогу — какая угроза

7 февраля 2024 13:03
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе и области объявили воздушную тревогу — какая угроза
Установка с Искандерами. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за баллистической опасности. Теперь известно о пусках ориентировочно на Одесскую и Николаевскую области.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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"Одесская и Николаевская области вероятно крылатая ракета!" , – говорится в сообщении.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Обновлено 13:05. Мониторинговые каналы сообщают о направлении ракеты на Вознесенск. Вероятно, Искандер.

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской и Николаевской областей. Также тревога объявлена в Донецкой, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, ночью враг запустил дроны-камикадзе для тренировки перед ракетной атакой. Таким образом, россияне пытались несколько отвлечь внимание противовоздушной обороны от подготовки к массированному обстрелу.

Также мы писали, что по словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили 44 воздушных вражеских целей, среди которых 29 ракет и 15 дронов.

Одесса
война
Одесская область
воздушная тревога

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