В Одесі та області оголосили повітряну тривогу — яка загроза

Установка з Іскандерами. Фото: росЗМІ

У південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через балістичну небезпеку. Наразі відомо про пуски орієнтовно на Одеську та Миколаївську області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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"Одеська та Миколаївська області ймовірно крилата ракета!", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Оновлено 13:05. Моніторингові канали повідомляють про напрямок ракети на Вознесенськ. Ймовірно, Іскандер.

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі на півдні існує загроза для Одеської та Миколаївської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, вночі ворог запустив дрони-камікадзе для тренування перед ракетною атакою. Таким чином росіяни намагалися дещо відвернути увагу протиповітряної оборони від підготовки до масованого обстрілу.

Також ми писали, що за словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.