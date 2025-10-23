Временное отключение воды в Одессе и Одесской области 23 октября 2024 - ремонтные работы и прогноз восстановления

В Одессе и области отключили воду — какие прогнозы
Сегодня, 23 октября, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Подобная ситуация сейчас наблюдается и в Одесской области. Часть жителей уже более суток находится без доступа к воде. Коммунальные службы сейчас выполняют ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление подачи воды ожидается до позднего вечера.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались следующие адреса:
- переулок Картамышевский,
- ул. Средняя, 1-45,
- ул. Комитетская, 4-14,
- переулок Добробута,
- ул. Столбовая,
- Химическая улица,
- Степная улица,
- Житкова,
- ул. Шестая.
Отключение до 17:00.
- ул. Раскидайловская,
- ул. Балковская.
Отключение до 14:00.
- ул. Большая Долина (Орлан).
Отключение до 21:00.
Где нет воды в Одесской области
- с. Розселенец,
- с. Петрдолинское.
Отключение до 21:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе тысячи жителей остались без электроснабжения. Также мы писали, что в ДТЭК обнародовали графики отключений света в двух областях.
Читайте Новини.LIVE!