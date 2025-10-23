Видео
Україна
Видео

В Одессе и области отключили воду — какие прогнозы

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 12:55
обновлено: 12:49
Временное отключение воды в Одессе и Одесской области 23 октября 2024 - ремонтные работы и прогноз восстановления
Бутылка, в которую набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 октября, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Подобная ситуация сейчас наблюдается и в Одесской области. Часть жителей уже более суток находится без доступа к воде. Коммунальные службы сейчас выполняют ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление подачи воды ожидается до позднего вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды остались следующие адреса:

  • переулок Картамышевский,
  • ул. Средняя, 1-45,
  • ул. Комитетская, 4-14,
  • переулок Добробута,
  • ул. Столбовая,
  • Химическая улица,
  • Степная улица,
  • Житкова,
  • ул. Шестая.

Отключение до 17:00.

  • ул. Раскидайловская,
  • ул. Балковская.

Отключение до 14:00.

  • ул. Большая Долина (Орлан).

Отключение до 21:00.

Где нет воды в Одесской области

  • с. Розселенец, 
  • с. Петрдолинское.

Отключение до 21:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе тысячи жителей остались без электроснабжения. Также мы писали, что в ДТЭК обнародовали графики отключений света в двух областях.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
