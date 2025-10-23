Временное отключение воды в Одессе и Одесской области 23 октября 2024 - ремонтные работы и прогноз восстановления

Бутылка, в которую набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 октября, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Подобная ситуация сейчас наблюдается и в Одесской области. Часть жителей уже более суток находится без доступа к воде. Коммунальные службы сейчас выполняют ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление подачи воды ожидается до позднего вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались следующие адреса:

переулок Картамышевский,

ул. Средняя, 1-45,

ул. Комитетская, 4-14,

переулок Добробута,

ул. Столбовая,

Химическая улица,

Степная улица,

Житкова,

ул. Шестая.

Отключение до 17:00.

ул. Раскидайловская,

ул. Балковская.

Отключение до 14:00.

ул. Большая Долина (Орлан).

Отключение до 21:00.

Где нет воды в Одесской области

с. Розселенец,

с. Петрдолинское.

Отключение до 21:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе тысячи жителей остались без электроснабжения. Также мы писали, что в ДТЭК обнародовали графики отключений света в двух областях.