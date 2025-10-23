Тимчасове відключення води в Одесі та Одеській області 23 жовтня 2024 – ремонтні роботи та прогноз відновлення

Пляшка, в яку набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 жовтня, частина Одеси тимчасово залишилась без водопостачання. Подібна ситуація наразі спостерігається й в Одеській області. Частина мешканців вже понад добу перебуває без доступу до води. Комунальні служби наразі виконують ремонтні роботи на кількох ділянках водопровідної мережі. Відновлення подачі води очікується до пізнього вечора.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

пров. Картамишевський,

вул. Середня, 1-45,

вул. Комітетська, 4-14,

пров. Добробуту,

вул. Стовпова,

вул. Хімічна,

вул. Степна,

вул. Житкова,

вул. Шоста.

Відключення до 17:00.

вул. Розкидайлівська,

вул. Балківська.

Відключення до 14:00.

вул. Велика Долина (Орлан).

Відключення до 21:00.

Де немає води в Одеській області

с. Розселенець,

с. Петрдолинське.

Відключення до 21:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі тисячі жителів залишилися без електропостачання. Також ми писали, що в ДТЕК оприлюднили графіки відключень світла в двох областях.