В Одессе и пригороде отключат воду

Воду можно бесплатно набрать в бюветах города. Фото: Новости.

Завтра, 21 апреля, у части одесситов целый день не будет воды. В Малиновском районе и пригороде произойдет аварийное отключение водоснабжения, связанное с работами на линиях.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Инфоксводоканал".

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Коммунальщики отмечают, что прекратят водоснабжение в девять утра, а закончить работы планируют до девяти вечера.

По информации предприятия, в настоящее время воды в кранах нет у жителей следующих улиц:

ж/м "Застава-1",

Киевское шоссе,

ул. Промышленная,

ул. Химически,

ул. Николая Боровского,

ул. Степная,

ул. Кириллова,

ул. Плиева,

ул. Пестеля,

ул. Братьев Поджио,

Деревообрабатывающий пер.

Зеленый проспект,

с/станция Усатово.

с.Нерубайское,

с.Большая Балка,

с.Нати.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Адреса бюветов в Малиновском районе

Михайловская площадь, 19,

Дальницкая, 25,

Космонавтов, 15,

Ицхака Рябина, 1.

Напомним, НКРЭКУ планировала в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.