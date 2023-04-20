В Одессе и пригороде отключат воду

Кому стоит запастись водой: завтра в некоторых районах Одессы отключат водоснабжение
Завтра, 21 апреля, у части одесситов целый день не будет воды. В Малиновском районе и пригороде произойдет аварийное отключение водоснабжения, связанное с работами на линиях.
Об этом сообщила пресс-служба КП "Инфоксводоканал".
Коммунальщики отмечают, что прекратят водоснабжение в девять утра, а закончить работы планируют до девяти вечера.
По информации предприятия, в настоящее время воды в кранах нет у жителей следующих улиц:
- ж/м "Застава-1",
- Киевское шоссе,
- ул. Промышленная,
- ул. Химически,
- ул. Николая Боровского,
- ул. Степная,
- ул. Кириллова,
- ул. Плиева,
- ул. Пестеля,
- ул. Братьев Поджио,
- Деревообрабатывающий пер.
- Зеленый проспект,
- с/станция Усатово.
- с.Нерубайское,
- с.Большая Балка,
- с.Нати.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Адреса бюветов в Малиновском районе
- Михайловская площадь, 19,
- Дальницкая, 25,
- Космонавтов, 15,
- Ицхака Рябина, 1.
Напомним, НКРЭКУ планировала в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.