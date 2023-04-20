Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Кому стоит запастись водой: завтра в некоторых районах Одессы отключат водоснабжение arrow

Кому стоит запастись водой: завтра в некоторых районах Одессы отключат водоснабжение

20 апреля 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе и пригороде отключат воду
Воду можно бесплатно набрать в бюветах города. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 21 апреля, у части одесситов целый день не будет воды. В Малиновском районе и пригороде произойдет аварийное отключение водоснабжения, связанное с работами на линиях.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Инфоксводоканал".

Читайте также:

Коммунальщики отмечают, что прекратят водоснабжение в девять утра, а закончить работы планируют до девяти вечера.

По информации предприятия, в настоящее время воды в кранах нет у жителей следующих улиц:

  • ж/м "Застава-1",
  • Киевское шоссе,
  • ул. Промышленная,
  • ул. Химически,
  • ул. Николая Боровского,
  • ул. Степная,
  • ул. Кириллова,
  • ул. Плиева,
  • ул. Пестеля,
  • ул. Братьев Поджио,
  • Деревообрабатывающий пер.
  • Зеленый проспект,
  • с/станция Усатово.
  • с.Нерубайское,
  • с.Большая Балка,
  • с.Нати.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Адреса бюветов в Малиновском районе

  • Михайловская площадь, 19,
  • Дальницкая, 25,
  • Космонавтов, 15,
  • Ицхака Рябина, 1.

Напомним, НКРЭКУ планировала в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас