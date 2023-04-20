В Одесі та передмісті відключать воду

Кому варто запастися водою: завтра в деяких районах Одеси відключать водопостачання
Завтра, 21 квітня, у частини одеситів цілий день не буде води. У Малиновському районі та передмісті відбудеться аварійне відключення водопостачання, яке пов'язано з роботами на лініях.
Про це повідомила пресслужба КП "Інфоксводоканал".
Комунальники зазначають, що припинять водопостачання о дев'ятій ранку, а закінчити роботи планують до дев'ятої вечора.
За інформацією підприємства, наразі води в кранах немає у мешканців наступних вулиць:
- ж/м "Застава-1",
- Київське шосе,
- вул. Промислова,
- вул. Хімічна,
- вул. Миколи Боровського,
- вул. Степна,
- вул. В.Кирилова,
- вул. Плієва,
- вул. Пестеля,
- вул. Братів Поджіо,
- Деревообробний пров.,
- Зелений проспект,
- з/станція Усатове.
- с.Нерубайське,
- с.Велика Балка,
- с.Наті.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Адреси бюветів у Малиновському районі
- Михайлівська площа, 19,
- Дальницька, 25,
- Космонавтів, 15,
- Іцхака Рабіна, 1.
Нагадаємо, НКРЕКП планувала у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.