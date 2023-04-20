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Кому варто запастися водою: завтра в деяких районах Одеси відключать водопостачання

20 квітня 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі та передмісті відключать воду
Воду безплатно можна набрати в бюветах міста. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 21 квітня, у частини одеситів цілий день не буде води. У Малиновському районі та передмісті відбудеться аварійне відключення водопостачання, яке пов'язано з роботами на лініях.

Про це повідомила пресслужба КП "Інфоксводоканал".

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Комунальники зазначають, що припинять водопостачання о дев'ятій ранку, а закінчити роботи планують до дев'ятої вечора.

За інформацією підприємства, наразі води в кранах немає у мешканців наступних вулиць:

  • ж/м "Застава-1",
  • Київське шосе,
  • вул. Промислова,
  • вул. Хімічна,
  • вул. Миколи Боровського,
  • вул. Степна,
  • вул. В.Кирилова,
  • вул. Плієва,
  • вул. Пестеля,
  • вул. Братів Поджіо,
  • Деревообробний пров.,
  • Зелений проспект,
  • з/станція Усатове.  
  • с.Нерубайське,
  • с.Велика Балка,
  • с.Наті.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Адреси бюветів у Малиновському районі

  • Михайлівська площа, 19,
  • Дальницька, 25,
  • Космонавтів, 15,
  • Іцхака Рабіна, 1.

Нагадаємо, НКРЕКП планувала у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

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