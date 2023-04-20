В Одесі та передмісті відключать воду

Воду безплатно можна набрати в бюветах міста. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 квітня, у частини одеситів цілий день не буде води. У Малиновському районі та передмісті відбудеться аварійне відключення водопостачання, яке пов'язано з роботами на лініях.

Про це повідомила пресслужба КП "Інфоксводоканал".

Читайте також:

Комунальники зазначають, що припинять водопостачання о дев'ятій ранку, а закінчити роботи планують до дев'ятої вечора.

За інформацією підприємства, наразі води в кранах немає у мешканців наступних вулиць:

ж/м "Застава-1",

Київське шосе,

вул. Промислова,

вул. Хімічна,

вул. Миколи Боровського,

вул. Степна,

вул. В.Кирилова,

вул. Плієва,

вул. Пестеля,

вул. Братів Поджіо,

Деревообробний пров.,

Зелений проспект,

з/станція Усатове.

с.Нерубайське,

с.Велика Балка,

с.Наті.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Адреси бюветів у Малиновському районі

Михайлівська площа, 19,

Дальницька, 25,

Космонавтів, 15,

Іцхака Рабіна, 1.

Нагадаємо, НКРЕКП планувала у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.