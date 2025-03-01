Отключение воды в Одессе и области: адреса и график

В Одессе и пригороде отключили воду — список адресов
Сегодня, 1 марта, жители нескольких районов города и области временно останутся без воды. Отключения связаны с проведением плановых и аварийных ремонтных работ. Вернуть водоснабжение планируют к вечеру, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Приморская
- ул. Садыковская
- ул. Разумовская
- ул. Серединский сквер
- Ж/М Большевик
- м. Южное
- ТИС
- с. Булдинка
- с. Сычавка
- с. Н. Беляры
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в Одесской области обнаружили нарушителя, который незаконно выловил более 200 рыбин. Также мы писали, есть ли угроза с Черного моря от российских ракетоносителей.
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