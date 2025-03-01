Відключення води в Одесі та області: адреси та графік

Люди набирають воду у пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 березня, мешканці кількох районів міста та області тимчасово залишаться без води. Відключення пов’язані з проведенням планових та аварійних ремонтних робіт. Повернути водопостачання планують до вечора, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

вул. Приморська

вул. Садиковська

вул. Разумовська

вул. Серединський сквер

Ж/М Більшовик

м. Південне

ТИС

с. Булдинка

с. Сичавка

с. Н. Біляри

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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