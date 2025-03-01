Відключення води в Одесі та області: адреси та графік

В Одесі та передмісті відключили воду — список адрес
Сьогодні, 1 березня, мешканці кількох районів міста та області тимчасово залишаться без води. Відключення пов’язані з проведенням планових та аварійних ремонтних робіт. Повернути водопостачання планують до вечора, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Приморська
- вул. Садиковська
- вул. Разумовська
- вул. Серединський сквер
- Ж/М Більшовик
- м. Південне
- ТИС
- с. Булдинка
- с. Сичавка
- с. Н. Біляри
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, на Одещині виявили порушника, який незаконно виловив понад 200 рибин. Також ми писали, чи є загроза з Чорного моря від російських ракетоносіїв.
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