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В Одесі та передмісті відключили воду — список адрес

1 березня 2025 12:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі та області: адреси та графік
Люди набирають воду у пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 1 березня, мешканці кількох районів міста та області тимчасово залишаться без води. Відключення пов’язані з проведенням планових та аварійних ремонтних робіт. Повернути водопостачання планують до вечора, проте час робіт може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вул. Приморська  
  • вул. Садиковська
  • вул. Разумовська
  • вул. Серединський сквер
  • Ж/М Більшовик
  • м. Південне
  • ТИС
  • с. Булдинка
  • с. Сичавка
  • с. Н. Біляри 

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на Одещині виявили порушника, який незаконно виловив понад 200 рибин. Також ми писали, чи є загроза з Чорного моря від російських ракетоносіїв. 

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