Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе срочно нужна донорская кровь: как присоединиться arrow

В Одессе срочно нужна донорская кровь: как присоединиться

9 июля 2023 13:32
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно нужна донорская кровь
Анализ крови. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 10 июля. Необходима помощь людей с одной положительной группой крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Помочь можно завтра в Приморском районе. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Как подготовиться к донорству крови

Донорство крови — это важная процедура, которая может помочь спасти жизнь людей. Если вы планируете стать донором, нужно подготовиться к процедуре.

  1. Проверьте свои показатели. Перед тем как сдать кровь, вам нужно проверить, отвечаете ли требованиям для донорства. Обычно донором может быть человек от 18 до 65 лет с массой тела более 50 кг.
  2. Сохраните достойный уровень железа. До процедуры донорства важно увеличить уровень железа в организме, поскольку это поможет быстро восстановить кровь. Еда, богатая железом, такая как красное мясо, рыба, яйца и зеленые овощи, может быть полезной.
  3. Отдохните перед процедурой. Важно отдохнуть перед тем, как сдать кровь. Применяйте здравый рассудок и избегайте физической активности перед процедурой.
  4. Приносите документы. Перед процедурой донора пригласят заполнить анкету и предъявить документ, подтверждающий вашу личность.
  5. Следите за своим здоровьем. После процедуры донорства важно следить за своим здоровьем и избегать тяжелой физической активности. Не забывайте пить достаточное количество жидкости и есть здоровую пищу.

Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.

Также на акции "Сдай кровь — спаси жизнь", организованной в рамках проекта "Донор Одесса", более 100 сотрудников городских медицинских учреждений стали донорами крови.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз