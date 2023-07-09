Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі терміново потрібна донорська кров: як долучитися arrow

В Одесі терміново потрібна донорська кров: як долучитися

9 липня 2023 13:32
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі терміново потрібна донорська кров
Аналіз крові. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 10 липня. Необхідна допомога людей із 1 позитивною групою крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Допомогти можна завтра у Приморському районі. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Як підготуватись до донорства крові

Донорство крові — це важлива процедура, яка може допомогти врятувати життя людей. Якщо ви плануєте стати донором, вам потрібно підготуватися до процедури.

  1. Перевірте свої медичні показники. Перед тим як здати кров, вам потрібно перевірити, чи відповідаєте вимогам для донорства. Зазвичай донором може бути людина віком від 18 до 65 років з масою тіла понад 50 кг.
  2. Збережіть гідний рівень заліза. До процедури донорства важливо збільшити рівень заліза в організмі, оскільки це допоможе швидко відновити кров. Їжа, багата на залізо, така як червоне м'ясо, риба, яйця та зелені овочі, може бути корисною.
  3. Відпочиньте перед процедурою. Важливо відпочити перед тим, як здати кров. Застосовуйте здоровий розум і уникайте фізичної активності перед процедурою.
  4. Приносьте документи. Перед процедурою донора запросять заповнити анкету та пред'явити документ, який підтверджує вашу особу.
  5. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Після процедури донорства важливо слідкувати за своїм здоров'ям і уникати важкої фізичної активності. Не забувайте пити достатню кількість рідини та їсти здорову їжу.

Нагадаємо, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.

Також на акції "Здай кров — врятуй життя", організованої в рамках проєкту "Донор Одеса", понад 100 співробітників міських медичних закладів стали донорами крові. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз