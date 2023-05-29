В Одессе срочно требуются 14 доноров крови

Одесситы сдают кровь. Фото: Донор Одесса

На 30 мая в Одессе необходимы доноры. Есть большая потребность в нескольких группах крови.

Об этом сообщает Донор Одесса.

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30 мая на Слободку нужны 14 доноров со следующими группами крови:

1(-) четыре человека

2(+) пять человек

4(+) пять человек

Желающих сдать кровь просят сначала зарегистрироваться, после чего вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Как подготовиться к донации

За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.

За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите, то нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение — вы ведь спасаете человеческую жизнь!

Напомним, ко Всемирному дню без табака 30 мая в Одессе проводится акция. Каждый желающий сможет пройти бесплатное профилактическое флюорографическое обследование .