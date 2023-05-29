В Одессе срочно требуются 14 доноров крови
На 30 мая в Одессе необходимы доноры. Есть большая потребность в нескольких группах крови.
Об этом сообщает Донор Одесса.
30 мая на Слободку нужны 14 доноров со следующими группами крови:
- 1(-) четыре человека
- 2(+) пять человек
- 4(+) пять человек
Желающих сдать кровь просят сначала зарегистрироваться, после чего вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Как подготовиться к донации
- За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.
- За 48 часов до донации исключить алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией:
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите, то нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение — вы ведь спасаете человеческую жизнь!
Напомним, ко Всемирному дню без табака 30 мая в Одессе проводится акция. Каждый желающий сможет пройти бесплатное профилактическое флюорографическое обследование .