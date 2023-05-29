В Одесі терміново потрібні 14 донорів крові

Одесити здають кров. Фото: Донор Одеса

На 30 травня в Одесі дуже необхідні донори. Є велика потреба в кількох групах крові.

Про це повідомляє Донор Одеса.

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30 травня на Слобідку потрібні 14 донорів з наступними групами крові:

1(-) чотири людини

2(+) п'ять людей

4(+) п'ять людей

Охочих здати кров просять спочатку зареєструватися, після чого вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Як підготуватися до донації

За 72 години до донації утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.

За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа

молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло

банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк

яйця

чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез

солодкі магазинні газировки та енергетики

шоколад, халва, горіхи

Якщо курите, то не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після, щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

На донацію візьміть з собою паспорт, а ще гарний настрій - адже ви рятуєте людське життя!

Нагадаємо, до Всесвітнього дня без тютюну 30 травня в Одесі проводиться акція. Кожен охочий зможе пройти безоплатне профілактичне флюорографічне обстеження.