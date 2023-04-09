В Одессе срочно нужны доноры для защитников
10 апреля в Одессе ищут доноров крови для украинских защитников. Есть большая потребность в 1(+) и 2(+) группах.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Сдать кровь можно по ул. Пироговской в 9:00 утра. По состоянию на данный момент потребность в 1(+) группе крови — 8 человек и 2(+) группе крови — 14 человек.
Желающих просят зарегистрироваться по ссылке https://cutt.us/3ffor
После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Убедитесь, что у вас нет абсолютных или временных противопоказаний.
Как подготовиться к сдаче крови
За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств
За 48 часов до донации исключить алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией:
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение — вы ведь спасаете человеческую жизнь!
Напомним, 7 апреля, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.