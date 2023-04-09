В Одессе срочно нужны доноры для защитников

Сдача крови. Фото:google.com

10 апреля в Одессе ищут доноров крови для украинских защитников. Есть большая потребность в 1(+) и 2(+) группах.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Сдать кровь можно по ул. Пироговской в 9:00 утра. По состоянию на данный момент потребность в 1(+) группе крови — 8 человек и 2(+) группе крови — 14 человек.

Желающих просят зарегистрироваться по ссылке https://cutt.us/3ffor

После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Убедитесь, что у вас нет абсолютных или временных противопоказаний.

Как подготовиться к сдаче крови

За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств

За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение — вы ведь спасаете человеческую жизнь!

Напомним, 7 апреля, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.