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В Одесі терміново потрібні донори для захисників

9 квітня 2023 14:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі терміново потрібні донори для захисників
Здача крові. Фото:google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На  10 квітня в Одесі шукають донорів крові для українських захисників.  Є велика потреба у 1(+) та 2(+) групах.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Здати кров можна на вул. Пироговській о 9:00 ранку. Станом на дану годину є потреба у  1(+) групі крові —  8 людей  та  2(+) групі крові — 14 людей 

Охочих просять зареєструватися за посиланням  https://cutt.us/3ffor

Після реєстрації Вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Переконайтеся, що у Вас немає абсолютних або тимчасових протипоказань.

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків

За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

  • жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
  • молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
  • яйця
  • чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
  • солодкі магазинні газировки та енергетики
  • шоколад, халва, горіхи 

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після, щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

На донацію візьміть з собою паспорт, а ще гарний настрій — адже ви рятуєте людське життя!

Нагадаємо, 7 квітня, до Всесвітнього дня здоров'я, жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора. 

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