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В Одессе срочно нужны доноры с разными группами крови

30 июля 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно нужны доноры с разными группами крови
Анализ крови. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На завтра, 31 июля, в Одессе срочно ищут доноров крови. Присоединиться могут люди с разными группами и резусами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра в Приморском районе и на Слободке. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке . После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Куда обращаться

  • Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 3(+), граждане Украины или ВНЖ;
  • Приморский район на 9:00 — группы крови 1(-), 2(+), только граждане Украины

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Что не рекомендуют есть перед донацией

Состав рациона, употребление алкоголя или лекарства могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому советуем отказаться от списка продуктов или препаратов:

  • молочные продукты и яйца — за сутки до донации;
  • орехи, финики и бананы — 24 часа;
  • соление — 24 часа;
  • колбасные изделия — 36 час;
  • копченая, острая, пряная и жареная пища — 48 часов;
  • свёкла — 48 лет;
  • чипсы, сухарики, халва, семена, снеки, сладкие магазинные напитки, кетчуп, майонез, другие магазинные соусы и маринады — 48 часов;
  • алкоголь, энергетические напитки - 48 ч;
  • черника — 72 часа;
  • лекарственные средства — 24-72 часа, об исключениях лучше посоветоваться с врачом.

Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.

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