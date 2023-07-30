В Одессе срочно нужны доноры с разными группами крови
На завтра, 31 июля, в Одессе срочно ищут доноров крови. Присоединиться могут люди с разными группами и резусами.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Помочь можно завтра в Приморском районе и на Слободке. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке . После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Куда обращаться
- Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 3(+), граждане Украины или ВНЖ;
- Приморский район на 9:00 — группы крови 1(-), 2(+), только граждане Украины
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Что не рекомендуют есть перед донацией
Состав рациона, употребление алкоголя или лекарства могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому советуем отказаться от списка продуктов или препаратов:
- молочные продукты и яйца — за сутки до донации;
- орехи, финики и бананы — 24 часа;
- соление — 24 часа;
- колбасные изделия — 36 час;
- копченая, острая, пряная и жареная пища — 48 часов;
- свёкла — 48 лет;
- чипсы, сухарики, халва, семена, снеки, сладкие магазинные напитки, кетчуп, майонез, другие магазинные соусы и маринады — 48 часов;
- алкоголь, энергетические напитки - 48 ч;
- черника — 72 часа;
- лекарственные средства — 24-72 часа, об исключениях лучше посоветоваться с врачом.
Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.