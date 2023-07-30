Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі терміново потрібні донори з різними групами крові arrow

В Одесі терміново потрібні донори з різними групами крові

30 липня 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі терміново потрібні донори з різними групами крові
Аналіз крові. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На завтра, 31 липня, в Одесі терміново шукають донорів крові. Долучитися можуть люди з різними групами та резусами. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Допомогти можна завтра у Приморському районі та на Слобідці. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Куди звертатися

  • Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 3(+), громадяни України або ВНЖ;
  • Приморський район на 9:00 — групи крові 1(-), 2(+), лише громадяни України 

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Що не рекомендують їсти перед донацією

Склад раціону, вживання алкоголю чи ліків можуть уплинути на певні показники крові, тому радимо відмовитися від нижченаведеного списку продуктів або препаратів:

  • молочні продукти та яйця — за добу до донації;
  • горіхи, фініки та банани — 24 год;
  • соління — 24 год;
  • ковбасні вироби — 36 год;
  • копчена, гостра, пряна та смажена їжа — 48 год;
  • буряк — 48 год;
  • чипси, сухарики, халва, насіння, снеки, солодкі магазинні напої, кетчуп, майонез, інші магазинні соуси та маринади – 48 год;
  • алкоголь, енергетичні напої — 48 год;
  • чорниця — 72 год;
  • лікарські засоби — 24-72 год, щодо винятків краще порадитися з лікарем.

Нагадаємо, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз