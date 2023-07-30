В Одесі терміново потрібні донори з різними групами крові

Аналіз крові. Фото: pixabay

На завтра, 31 липня, в Одесі терміново шукають донорів крові. Долучитися можуть люди з різними групами та резусами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра у Приморському районі та на Слобідці. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Куди звертатися

Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 3(+), громадяни України або ВНЖ;

Приморський район на 9:00 — групи крові 1(-), 2(+), лише громадяни України

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Що не рекомендують їсти перед донацією

Склад раціону, вживання алкоголю чи ліків можуть уплинути на певні показники крові, тому радимо відмовитися від нижченаведеного списку продуктів або препаратів:

молочні продукти та яйця — за добу до донації;

горіхи, фініки та банани — 24 год;

соління — 24 год;

ковбасні вироби — 36 год;

копчена, гостра, пряна та смажена їжа — 48 год;

буряк — 48 год;

чипси, сухарики, халва, насіння, снеки, солодкі магазинні напої, кетчуп, майонез, інші магазинні соуси та маринади – 48 год;

алкоголь, енергетичні напої — 48 год;

чорниця — 72 год;

лікарські засоби — 24-72 год, щодо винятків краще порадитися з лікарем.

Нагадаємо, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.