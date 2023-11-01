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В Одессе временно изменит движение маршрутное такси

1 ноября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе временно изменит движение
Маршрутное такси №121 в Одессе. Фото: 048.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Со 2 ноября в Одессе временно сменит маршрут курсирования маршрутное такси №121. Это связано с устройством сливной канализации на участке от ул. Живописной до ул. Авиационный.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что планируется изменить маршрут до 10 декабря, однако его могут продлить до завершения работ.

Как будет курсировать маршрутка

  • в направлении движения к ул. Сахарова — от ул. Бреуса на Люстдорфскую дорогу и дальше по маршруту.

Отметим, что жители и водители, которые пользуются этим участком улицы, должны учесть это перекрытие и искать альтернативные маршруты на указанный период.

Напомним, в Одессе перекрыто движение транспорта на одной из улиц Ближних Млинов. На Шота Руставели планируются работы по устройству сливной канализации. Конкретно перекрытие касается участка улицы между улицами Живописной и Авиационной.

Добавим, в Приморском районе Одессы перекроют движение до конца года из-за капитального ремонта на дорогах. Речь идет об участке Деволановского спуска. Отметим, что планируется завершить ремонтные работы до 31 декабря 2023 года включительно.

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