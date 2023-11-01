В Одесі тимчасово змінить рух маршрутне таксі

Маршрутне таксі №121 в Одесі. Фото: 048.ua

З 2 листопада в Одесі тимчасово змінить маршрут курсування маршрутне таксі №121. Це пов'язано з улаштуванням зливної каналізації на ділянці від вул. Мальовничої до вул. Авіаційної.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У мерії зазначають, що планують змінити маршрут до 10 грудня, проте його можуть подовжити до завершення робіт.

Як рухатиметься маршрутка

у напрямку руху до вул. Сахарова — від вул. Бреуса на Люстдорфську дорогу і далі за маршрутом.

Зазначимо, що мешканці та водії, які користуються цією ділянкою вулиці, повинні врахувати це перекриття та шукати альтернативні маршрути руху на зазначений період.

Нагадаємо, в Одесі перекритий рух транспорту на одній із вулиць на Ближніх Млинах. На Шота Руставелі плануються роботи з улаштування зливної каналізації. Конкретно перекриття стосується ділянки вулиці між вулицями Мальовничою та Авіаційною.

Додамо, у Приморському районі Одеси перекриють рух до кінця року через проведення капітального ремонту на дорогах. Йдеться про ділянку Деволанівського узвозу. Зазначимо, що планують завершити ремонтні роботи до 31 грудня 2023 року включно.