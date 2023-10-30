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В Одессе временно изменил движение троллейбус №3

30 октября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе временно сменил движение троллейбус
Одесские троллейбусы. Фото: КП "ОМЕТ"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе временно укорочен маршрут курсирования троллейбуса №3 из-за повреждения кабеля питания контактной сети. Коммунальщики обещают устранить проблему в ближайшее время, а пока воспользоваться другим видом транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

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"Временно он функционирует в Застава-2. Сейчас ведутся работы по восстановлению", — говорится в сообщении.

Маршрут троллейбуса №3. Фото: скриншот

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в Одессе появилась возможность покупать мобильные проездные билеты на городской транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк вместе с КП "Одесгорэлектротранс" внедрили новый сервис продажи проездных, позволяющий одесситам пользоваться трамваями и троллейбусами с помощью QR-кода.

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