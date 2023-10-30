В Одесі тимчасово змінив рух тролейбус

Одеські тролейбуси. Фото: КП "ОМЕТ"

В Одесі тимчасово скорочено маршрут курсування тролейбуса №3 через пошкодження кабелю живлення контактної мережі. Комунальники обіцяють усунути проблему найближчим часом, а поки скористуватися іншим видом транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

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"Тимчасово він функціонує до Застави-2. Наразі ведуться роботи з відновлення", — йдеться у повідомленні.

Маршрут тролейбуса №3. Фото: скриншот

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.