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В Одесі тимчасово змінив рух тролейбус №3

30 жовтня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тимчасово змінив рух тролейбус
Одеські тролейбуси. Фото: КП "ОМЕТ"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі тимчасово скорочено маршрут курсування тролейбуса №3 через пошкодження кабелю живлення контактної мережі. Комунальники обіцяють усунути проблему найближчим часом, а поки скористуватися іншим видом транспорту. 

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

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"Тимчасово він функціонує до Застави-2. Наразі ведуться роботи з відновлення", — йдеться у повідомленні. 

Маршрут тролейбуса №3. Фото: скриншот

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася можливість купувати мобільні проїзні квитки на міський транспорт через онлайн-систему. ПриватБанк разом з КП "Одесміськелектротранс" впровадили новий сервіс продажу проїзних, який дає змогу одеситам користуватися трамваями та тролейбусами за допомогою QR-коду.

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