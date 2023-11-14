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В Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок с нарушениями

14 ноября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе продолжается демонтаж рекламных вывесок с нарушениями
Результат демонтажа старой вывески. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе идет работа по демонтажу наружной рекламы и вывесок. Речь идет о случаях, когда баннеры размещены с нарушениями или не отвечают требованиям и закону о рекламе в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"С 6 по 10 ноября 2023 года Управлением рекламы Одесского городского совета совместно с КУ "Одесреклама" были приняты меры по демонтажу 37 противоправно размещенных рекламных конструкций и вывесок", — говорится в сообщении горсовета.

Отметим, что первоочередной приоритет в уборке рекламной вывески отводится тем баннерам, которые размещаются с несоблюдением требований статей 28, 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, за последнюю неделю в городе было демонтировано 11 таких вывесок.

Напомним, в Одессе будет разработан единый стандарт оформления рекламных конструкций в городе. Все вывески и рекламы будут отвечать требованиям лучших международных практик.

Ранее мы писали, что одесситы активно обращаются к Уполномоченному по защите государственного языка с жалобами на использование русского языка на объектах городского благоустройства. В ответ на это в городе демонтировали 36 вывесок и табличек, размещенных на негосударственном языке. Этот шаг является частью борьбы за соблюдение языковых норм и поддержку украинского языка.

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