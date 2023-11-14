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В Одесі триває демонтаж рекламних вивісок із порушеннями

14 листопада 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі триває демонтаж рекламних вивісок із порушеннями
Результат демонтажу старої вивіски. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі триває робота з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Йдеться про випадки, коли банери розміщені з порушеннями або не відповідають вимогам та закону про рекламу в Україні. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"З 6 по 10 листопада 2023 року Управлінням реклами Одеської міської ради спільно з КУ "Одесреклама" були здійснені заходи з демонтажу 37 протиправно розміщених рекламних конструкцій та вивісок", — йдеться у повідомленні міськради. 

Зазначимо, що першочерговий пріоритет у прибиранні рекламної вивіски приділяється тим банерам,  які розміщуються з недотриманням вимог статей 28, 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, за останній тиждень у місті було демонтовано 11 таких вивісок. 

Нагадаємо, в Одесі розроблять єдиний стандарт оформлення рекламних конструкцій в місті. Всі вивіски та реклами будуть відповідати вимогам найкращих міжнародних практик.

Раніше ми писали, що одесити активно звертаються до Уповноваженого із захисту державної мови зі скаргами на використання російської мови на об’єктах міського доброустрою. У відповідь на це у місті демонтували 36 вивісок та табличок, які були розміщені недержавною мовою. Цей крок є частиною боротьби за дотримання мовних норм та підтримки української мови.

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