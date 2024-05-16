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В Одессе продолжается ремонт учебных заведений — на что планируют потратить более 5 миллионов

16 мая 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе продолжается ремонт учебных заведений — на что планируют потратить более 5 миллионов
Одесская государственная академия строительства и архитектуры. Фото: studspravka.com.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе планируется провести капитальный ремонт корпусов Одесской государственной академии строительства и архитектуры, расположенной на ул. Дидрихсона, 4. Только на обследование зданий и подготовку отчета готовы потратить более 5 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку на проектную документацию по термомодернизации учебного корпуса (лит. К, Л, И) объявила Одесская государственная академия строительства и архитектуры. Предложения от участников будут принимать до 8 июня, а 20 июня будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть выполнены до 5 декабря текущего года. Общая сумма закупки — 5 061 500 гривен.

Что планируют сделать

Победитель должен провести обследование несущих и ограждающих конструкций здания для определения и оценки их технического состояния. Обследованию подлежит девятиэтажный корпус с общей площадью 17 564 м².

В рамках обследования выполнят:

  • обмерные чертежи существующего здания и планировочных решений;
  • обследование несущих строительных конструкций (кровли, стен, перекрытия подвала, фундаментов);
  • оценку технического состояния и эксплуатационной пригодности здания;
  • определение технической возможности устройства утепления.

Другие тендеры в Одессе

Ранее мы писали, что Одесская юридическая академия решила обновить технику, которую студенты используют на лабораторных и практических занятиях. Так, учебное заведение объявило закупку почти на 4 миллиона на компьютеры и ноутбуки для соискателей образования.

Также мы сообщали, что Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило два тендера на проведение ремонтных работ в учебных заведениях. Согласно информации, ремонты будут касаться школы №39 и гимназии №61. На работы готовы потратить более 200 миллионов гривен.

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