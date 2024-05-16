В Одесі триває ремонт закладів освіти — на що планують витратити понад 5 мільйонів
В Одесі планують провести капітальний ремонт корпусів Одеської державної академії будівництва та архітектури, що розташована на вул. Дідріхсона, 4. Лише на обстеження будівель та підготовку звіту готові витратити понад 5 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Закупівлю на проєктну документацію на термомодернізацію навчального корпусу (літ. К, Л, И) оголосила Одеська державна академія будівництва та архітектури. Пропозиції від учасників прийматимуть до 8 червня, а 20 червня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до5 грудня поточного року. Загальна сума закупівлі — 5 061 500 гривень.
Що планують зробити
Переможець має провести обстеження несучих і огороджувальних конструкцій будівлі для визначення та оцінки їх технічного стану. Обстеженню підлягає дев'ятиповерховий корпус із загальною площею у 17 564 м².
В межах обстеження виконають:
- обмірні креслення існуючої будівлі та планувальних рішень;
- обстеження опорних будівельних конструкцій (покрівлі, стін, перекриття підвалу, фундаментів);
- оцінку технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі;
- визначення технічної можливості влаштування утеплення.
Інші тендери в Одесі
Раніше ми писали, що Одеська юридична академія вирішила оновити техніку, яку студенти використовують під час лабораторних та практичних занять. Так, заклад освіти оголосив закупівлю на майже 4 мільйони на комп'ютери та ноутбуки для здобувачів освіти.
Також ми повідомляли, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39 та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.
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