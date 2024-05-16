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В Одесі триває ремонт закладів освіти — на що планують витратити понад 5 мільйонів

16 травня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі триває ремонт закладів освіти — на що планують витратити понад 5 мільйонів
Одеська державна академія будівництва та архітектури. Фото: studspravka.com.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі планують провести капітальний ремонт корпусів Одеської державної академії будівництва та архітектури, що розташована на вул. Дідріхсона, 4. Лише на обстеження будівель та підготовку звіту готові витратити понад 5 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю на проєктну документацію на термомодернізацію навчального корпусу (літ. К, Л, И) оголосила Одеська державна академія будівництва та архітектури. Пропозиції від учасників прийматимуть до 8 червня, а 20 червня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до5 грудня поточного року. Загальна сума закупівлі —  5 061 500 гривень. 

Що планують зробити

Переможець має провести обстеження несучих і огороджувальних конструкцій будівлі для визначення та оцінки їх технічного стану. Обстеженню підлягає дев'ятиповерховий корпус із загальною площею у 17 564 м². 

В межах обстеження виконають:

  • обмірні креслення існуючої будівлі та планувальних рішень;
  • обстеження опорних будівельних конструкцій (покрівлі, стін, перекриття підвалу, фундаментів);
  • оцінку технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі;
  • визначення технічної можливості влаштування утеплення.

Інші тендери в Одесі

Раніше ми писали, що Одеська юридична академія вирішила оновити техніку, яку студенти використовують під час лабораторних та практичних занять. Так, заклад освіти оголосив закупівлю на майже 4 мільйони на комп'ютери та ноутбуки для здобувачів освіти. 

Також ми повідомляли, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39  та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.

Одеса
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