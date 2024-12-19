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В Одессе ТЦК задержали коммунальщика — на чью сторону стал суд

19 декабря 2024 22:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе ТЦК задержали забронированного коммунальщика, решение суда
Человек, держащий повестку. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сотрудники ТЦК задержали работника КП "Сервисный центр", хотя он показал военный билет и документы о бронировании. Более того, ему назначили штраф в 17 тысяч. грн якобы за отказ от повестки. Мужчина обжаловал эти действия в суде.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Приморского райсуда.

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Подробности дела

Коммунальщика задержали, когда он ехал по служебным делам по улице Пастера. Его доставили в ТЦК и держали там почти сутки. На следующий день ему сообщили, что будет отпущен только в том случае, если он на камеру откажется от получения повестки. При этом ни одной повестки мужчине не вручали. Но он согласился, чтобы побыстрее уволиться и сказал под запись все, что от него требовали. Через несколько дней истец получил письмо с уведомлением о штрафе.

Что решил суд

Судья удовлетворил иск одессита и отменил постановление о штрафе. Кроме того, представители ТЦК должны выплатить истцу 605 грн возмещения судебных издержек. Впрочем, терцентр имеет право обжаловать решение в апелляционном суде.

Напомним, в Одессе судили военнообязанного, который перелез через забор и сбежал из ТЦК. Также мы сообщали, что суд поддержал одессита и отменил штраф за отсутствие учетного документа.

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