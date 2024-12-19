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В Одесі ТЦК затримали комунальника — на чий бік став суд

19 грудня 2024 22:09
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі ТЦК затримали заброньованого комунальника, рішення суду
Чоловік тримає повістку. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Співробітники ТЦК затримали працівника КП "Сервісний центр", хоча він показав військовий квиток і документи про бронювання. Більш того, йому призначили штраф у 17 тис. грн буцімто за відмову від повістки. Чоловік оскаржив ці дії у суді.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Приморського райсуду.

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Подробиці справи

Комунальника затримали, коли він їхав у службових справах по вулиці Пастера. Його доставили до ТЦК і тримали там майже добу. Наступного дня йому повідомили, що відпустять тільки в тому разі, якщо він на камеру відмовиться від отримання повістки. При цьому, жодної повістки чоловікові не вручали. Але він погодився, щоби швидше звільнитися і сказав під запис все, що від нього вимагали. За декілька днів позивач отримав лист з повідомленням про штраф.

Що вирішив суд

Суддя задовольнив позов одесита і скасував постанову про штраф. Крім того, представники ТЦК повинні виплатити позивачу 605 грн відшкодування судових витрат. Втім, терцентр має право оскаржити рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, в Одесі судили військовозобов'язаного, який переліз через паркан і втік з ТЦК. Також ми повідомляли про те, що суд підтримав одесита і скасував штраф буцімто за відсутність облікового документу.

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