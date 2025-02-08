График отключения воды в Одессе и области 8 февраля 2025 года

Мужчина моет руки. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 8 февраля, в некоторых районах Одессы временно отключат водоснабжение в связи с плановыми и аварийными ремонтами на сетях водопровода. Вернуть горожанам воду планируют до 20:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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просп. Князя Ярослава Мудрого, 11-11г

13-й Черноморский переулок

ул. Жевахова

село Александровка

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы рассказывали, сколько одесситы будут платить за воду в феврале 2025 года. Также сообщали, что сегодня в городе масштабные отключения света.