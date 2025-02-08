График отключения воды в Одессе и области 8 февраля 2025 года

В Одессе в пригороде нет воды — когда возобновят водоснабжение
Сегодня, 8 февраля, в некоторых районах Одессы временно отключат водоснабжение в связи с плановыми и аварийными ремонтами на сетях водопровода. Вернуть горожанам воду планируют до 20:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 11-11г
- 13-й Черноморский переулок
- ул. Жевахова
- село Александровка
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы рассказывали, сколько одесситы будут платить за воду в феврале 2025 года. Также сообщали, что сегодня в городе масштабные отключения света.
Читайте Новини.LIVE!