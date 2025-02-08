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В Одесі у передмісті немає води — коли поновлять водопостачання

8 лютого 2025 13:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графік відключення води в Одесі та області 8 лютого 2025
Чоловік миє руки. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 8 лютого, в деяких районах Одеси тимчасово відключать водопостачання у зв’язку з плановими та аварійними ремонтами на мережах водопроводу. Повернути містянам воду планують до 20:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 11-11г
  • 13-й Чорноморський провулок
  • вул. Жевахова
  • село Олександрівка

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки одесити платитимуть за воду у лютому 2025 року. Також повідомляли, що сьогодні в місті масштабні відключення світла.

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