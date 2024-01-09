Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе второй раз за день звучит воздушная тревога — причины arrow

В Одессе второй раз за день звучит воздушная тревога — причины

9 января 2024 13:31
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе второй раз за день звучит воздушная тревога — причины
Запуск баллистических ракет. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В южных регионах Украины снова объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует угроза баллистического удара с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

Читайте также:
Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Херсоне. Причины устанавливаются.

Где объявлена воздушная тревога

Кроме Одесской, на юге существует угроза Запорожской и Херсонской областей. Также есть опасность для Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, В ночь на 9 января россияне не атаковали Украину ударными дронами-камикадзе. Причинами этого могли стать ухудшение погодных условий и сильный ветер, в частности в Крыму, с которого запускаются "шахеды".

Также мы писали, что западные системы противовоздушной обороны и ракет остаются решающими для Украины, поскольку российские силы пытаются адаптироваться к нынешним возможностям ПВО нашего государства. Это также важно еще и учитывая попытки Украины развивать свой собственный оборонно-промышленный комплекс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме