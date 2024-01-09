В Одессе второй раз за день звучит воздушная тревога — причины

Запуск баллистических ракет. Фото: Укринформ

В южных регионах Украины снова объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует угроза баллистического удара с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Херсоне. Причины устанавливаются.

Где объявлена воздушная тревога

Кроме Одесской, на юге существует угроза Запорожской и Херсонской областей. Также есть опасность для Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, В ночь на 9 января россияне не атаковали Украину ударными дронами-камикадзе. Причинами этого могли стать ухудшение погодных условий и сильный ветер, в частности в Крыму, с которого запускаются "шахеды".

Также мы писали, что западные системы противовоздушной обороны и ракет остаются решающими для Украины, поскольку российские силы пытаются адаптироваться к нынешним возможностям ПВО нашего государства. Это также важно еще и учитывая попытки Украины развивать свой собственный оборонно-промышленный комплекс.