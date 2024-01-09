В Одесі вдруге за день лунає повітряна тривога — причини

Запуск балістичних ракет. Фото: Укрінформ

У південних регіонах України знову оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза балістичного удару з території окупованого Криму.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

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Де оголошено повітряну тривогу

Окрім Одеської, на півдні існує загроза для Запорізької та Херсонської областей. Також є небезпека для Донецької, Кіровоградської та Дніпропетровської.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, У ніч проти 9 січня росіяни не атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Причинами цього могло стати погіршення погодних умов та сильний вітер, зокрема у Криму, з якого запускаються "шахеди".

Також ми писали, що західні системи протиповітряної оборони та ракет залишаються вирішальними для України, оскільки російські сили намагаються адаптуватися до поточних можливостей ППО нашої держави. Це також важливо ще й з огляду на спроби України розвивати свій власний оборонно-промисловий комплекс.