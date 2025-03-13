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В Одессе отключения света — кого больше всего коснется

13 марта 2025 11:14
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы снова без света - причины
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Хотя графики отключения света в Одессе сегодня и не задействованы, однако многие горожане сегодня останутся без электричества из-за проведения плановых ремонтных работ. Восстановить поставки обещают до 19:00.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Плановые ремонтные работы будут проводить по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • С 1-й по 19-ю линию 6-я ст. Люстдорфской дор,
  • Ак. Королева, 1-48/1, 92-94,
  • Ак. Филатова, 49-57,
  • Г. Крут, 35-47,
  • Инглези, 1-5,
  • Ицхака Рабина, 5/гар,
  • Костанди, 174-227а,
  • Левитана, 43-147,
  • Люстдорфская дор., 55/6,
  • Ак.Вернадского, 16-123,
  • Чикаленко Е., 64,
  • просп. Н. Сотни, 3-11.

Работы завершат с 17:00 до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Дерибасовская, 12, 14,
  • И. Франко, 25-40в/корп.2,
  • переулок И. Франко, 12-19,
  • Кондрашина, 25-43а,
  • Живописная, 2, 4,
  • Леся Курбаса, 7а-18,
  • Пишенина, 21-26,
  • Штурвальная, 3-13а,
  • дор. Фонтанская, 16/2-16/4.

Работы обещают завершить в период с 16:00 до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммунальные услуги. А также о проблемах финансирования энергетики Украины.

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