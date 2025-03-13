Одесситы снова без света - причины

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Хотя графики отключения света в Одессе сегодня и не задействованы, однако многие горожане сегодня останутся без электричества из-за проведения плановых ремонтных работ. Восстановить поставки обещают до 19:00.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Плановые ремонтные работы будут проводить по следующим адресам:

Южный РЭС:

С 1-й по 19-ю линию 6-я ст. Люстдорфской дор,

Ак. Королева, 1-48/1, 92-94,

Ак. Филатова, 49-57,

Г. Крут, 35-47,

Инглези, 1-5,

Ицхака Рабина, 5/гар,

Костанди, 174-227а,

Левитана, 43-147,

Люстдорфская дор., 55/6,

Ак.Вернадского, 16-123,

Чикаленко Е., 64,

просп. Н. Сотни, 3-11.

Работы завершат с 17:00 до 18:00.

Центральный РЭС:

Дерибасовская, 12, 14,

И. Франко, 25-40в/корп.2,

переулок И. Франко, 12-19,

Кондрашина, 25-43а,

Живописная, 2, 4,

Леся Курбаса, 7а-18,

Пишенина, 21-26,

Штурвальная, 3-13а,

дор. Фонтанская, 16/2-16/4.

Работы обещают завершить в период с 16:00 до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммунальные услуги. А также о проблемах финансирования энергетики Украины.