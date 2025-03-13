Одесситы снова без света - причины

В Одессе отключения света — кого больше всего коснется
Хотя графики отключения света в Одессе сегодня и не задействованы, однако многие горожане сегодня останутся без электричества из-за проведения плановых ремонтных работ. Восстановить поставки обещают до 19:00.
Об этом сообщает официальный канал города.
Где именно не будет света
Плановые ремонтные работы будут проводить по следующим адресам:
Южный РЭС:
- С 1-й по 19-ю линию 6-я ст. Люстдорфской дор,
- Ак. Королева, 1-48/1, 92-94,
- Ак. Филатова, 49-57,
- Г. Крут, 35-47,
- Инглези, 1-5,
- Ицхака Рабина, 5/гар,
- Костанди, 174-227а,
- Левитана, 43-147,
- Люстдорфская дор., 55/6,
- Ак.Вернадского, 16-123,
- Чикаленко Е., 64,
- просп. Н. Сотни, 3-11.
Работы завершат с 17:00 до 18:00.
Центральный РЭС:
- Дерибасовская, 12, 14,
- И. Франко, 25-40в/корп.2,
- переулок И. Франко, 12-19,
- Кондрашина, 25-43а,
- Живописная, 2, 4,
- Леся Курбаса, 7а-18,
- Пишенина, 21-26,
- Штурвальная, 3-13а,
- дор. Фонтанская, 16/2-16/4.
Работы обещают завершить в период с 16:00 до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммунальные услуги. А также о проблемах финансирования энергетики Украины.
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