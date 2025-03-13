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В Одесі відключення світла — кого найбільше торкнеться

13 березня 2025 11:14
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити знову без світла — причини
Ремонт елекромереж. Фото: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Хоча графіки відключення світла в Одесі сьогодні й не задіяні, проте багато містян сьогодні залишаться без електрики через проведення планових ремонтних робіт. Відновити постачання обіцяють до 19:00.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Планові ремонтні роботи проводитимуть за наступними адресами:

Південний РЕМ:

  • З 1-ї по 19-у лінію 6-а Ст. Люстдорфської дор.,
  • Ак. Корольова, 1-48/1, 92-94,
  • Ак. Філатова, 49-57,
  • Г. Крут, 35-47,
  • Інглезі, 1-5,
  • Іцхака Рабіна, 5/гар,
  • Костанді, 174-227а,
  • Левітана, 43-147,
  • Люстдорфська дор., 55/6,
  • Ак.Вернадського, 16-123,
  • Чикаленко Є., 64,
  • просп. Н. Сотні, 3-11. 

Роботи завершать з 17:00 до 18:00.

Центральний РЕМ:

  • Дерибасівська, 12, 14,
  • І. Франка, 25-40в/корп.2,
  • пров. І. Франка, 12-19,
  • Кондрашина, 25-43а,
  • Мальовнича, 2, 4,
  • Леся Курбаса, 7а-18,
  • Пішеніна, 21-26,
  • Штурвальна, 3-13а,
  • дор. Фонтанська, 16/2-16/4.

Роботи обіцяють завершити у період з 16:00 до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комунальні послуги. А також про проблеми фінансування енергетики України.

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