Одесити знову без світла — причини

В Одесі відключення світла — кого найбільше торкнеться
Хоча графіки відключення світла в Одесі сьогодні й не задіяні, проте багато містян сьогодні залишаться без електрики через проведення планових ремонтних робіт. Відновити постачання обіцяють до 19:00.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
Де саме не буде світла
Планові ремонтні роботи проводитимуть за наступними адресами:
Південний РЕМ:
- З 1-ї по 19-у лінію 6-а Ст. Люстдорфської дор.,
- Ак. Корольова, 1-48/1, 92-94,
- Ак. Філатова, 49-57,
- Г. Крут, 35-47,
- Інглезі, 1-5,
- Іцхака Рабіна, 5/гар,
- Костанді, 174-227а,
- Левітана, 43-147,
- Люстдорфська дор., 55/6,
- Ак.Вернадського, 16-123,
- Чикаленко Є., 64,
- просп. Н. Сотні, 3-11.
Роботи завершать з 17:00 до 18:00.
Центральний РЕМ:
- Дерибасівська, 12, 14,
- І. Франка, 25-40в/корп.2,
- пров. І. Франка, 12-19,
- Кондрашина, 25-43а,
- Мальовнича, 2, 4,
- Леся Курбаса, 7а-18,
- Пішеніна, 21-26,
- Штурвальна, 3-13а,
- дор. Фонтанська, 16/2-16/4.
Роботи обіцяють завершити у період з 16:00 до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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