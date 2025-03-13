Одесити знову без світла — причини

Ремонт елекромереж. Фото: ДТЕК

Хоча графіки відключення світла в Одесі сьогодні й не задіяні, проте багато містян сьогодні залишаться без електрики через проведення планових ремонтних робіт. Відновити постачання обіцяють до 19:00.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Планові ремонтні роботи проводитимуть за наступними адресами:

Південний РЕМ:

З 1-ї по 19-у лінію 6-а Ст. Люстдорфської дор.,

Ак. Корольова, 1-48/1, 92-94,

Ак. Філатова, 49-57,

Г. Крут, 35-47,

Інглезі, 1-5,

Іцхака Рабіна, 5/гар,

Костанді, 174-227а,

Левітана, 43-147,

Люстдорфська дор., 55/6,

Ак.Вернадського, 16-123,

Чикаленко Є., 64,

просп. Н. Сотні, 3-11.

Роботи завершать з 17:00 до 18:00.

Центральний РЕМ:

Дерибасівська, 12, 14,

І. Франка, 25-40в/корп.2,

пров. І. Франка, 12-19,

Кондрашина, 25-43а,

Мальовнича, 2, 4,

Леся Курбаса, 7а-18,

Пішеніна, 21-26,

Штурвальна, 3-13а,

дор. Фонтанська, 16/2-16/4.

Роботи обіцяють завершити у період з 16:00 до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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