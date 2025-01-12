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В Одессе отключили водоснабжение — когда ждать воду

12 января 2025 11:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе ограничили водоснабжение: адреса и время восстановления
В кране нет воды. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 12 января, значительная часть одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 15:00, однако время работ может меняться.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Максима Чайки
  • ул. Радужная
  • ул. Литовская
  • ул. Аккордная
  • ул. Владислава Домбровского
  • ул. Василия Стуса
  • Район Слободка (частично)
  • ул. Таирова
  • ул. Яблоневая 

Телефон для справок (круглосуточно):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы 

Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:  
 
Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30;

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.   

Пересипский район:

  • Крымская, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одессе энергетики проводят ремонтные работы на электросетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до вечера. Также мы писали, что в Одесской области спасли собаку, которая упала в трехметровую яму.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отсутствие воды

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11:00 Выплаты при рождении второго ребенка — какая сумма помощи

10:57 Упал в глубокую яму — на Одесчине спасли собаку

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:50 Рискуете всем — куда украинцам не стоит инвестировать деньги

10:49 В Херсоне прогремели взрывы — что известно

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