В Одессе ограничили водоснабжение: адреса и время восстановления

В Одессе отключили водоснабжение — когда ждать воду
В воскресенье, 12 января, значительная часть одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 15:00, однако время работ может меняться.
Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
- ул. Максима Чайки
- ул. Радужная
- ул. Литовская
- ул. Аккордная
- ул. Владислава Домбровского
- ул. Василия Стуса
- Район Слободка (частично)
- ул. Таирова
- ул. Яблоневая
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- Проспект Небесной Сотни, 14;
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30;
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в Одессе энергетики проводят ремонтные работы на электросетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до вечера. Также мы писали, что в Одесской области спасли собаку, которая упала в трехметровую яму.
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