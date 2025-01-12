В Одессе ограничили водоснабжение: адреса и время восстановления

В кране нет воды. Фото иллюстративное: freepik

В воскресенье, 12 января, значительная часть одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 15:00, однако время работ может меняться.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

ул. Максима Чайки

ул. Радужная

ул. Литовская

ул. Аккордная

ул. Владислава Домбровского

ул. Василия Стуса

Район Слободка (частично)

ул. Таирова

ул. Яблоневая

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30;

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одессе энергетики проводят ремонтные работы на электросетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до вечера. Также мы писали, что в Одесской области спасли собаку, которая упала в трехметровую яму.